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23:12, 25 мая 2024Мир

Корабли ВМФ США пострадали от качки у берегов Израиля

CENTCOM: корабли ВМФ США пострадали от качки у берегов Израиля

Фото: U.S. Central Command/Handout via Reuters

Четыре корабля ВМФ США пострадали от качки у берегов Израиля, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Все четыре корабля оторвало от причала, два из них были выброшены на берег недалеко от Ашкелона. Уточняется, что никто не пострадал.

Эти корабли участвуют в миссии по оказанию гуманитарной помощи сектору Газа. Для этого был построен временный порт, который продолжает работу вопреки непогоде.

О строительстве пирса для доставки помощи в газу американский президент Джо Байден объявил в марте. Порт позволяет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.

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      Марина Совина
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