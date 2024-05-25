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14:49, 25 мая 2024Россия

Момент падения школьной крыши на российских учеников попал на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видео падения крыши на школьников в Краснодаре

Момент падения школьной крыши на учеников в Краснодаре попал на видео. Кадры публикует российский новостной Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, что в момент падения дети находятся на площадке перед школой и, после того как конструкция упала, в панике разбегаются в разные стороны. Когда ученики поняли, что опасности больше нет, они поспешили на помощь тем, кого зацепила обрушившаяся кровля.

Ветер сорвал кровлю школы № 29 Краснодара утром 25 мая. Происшествие случилось перед началом торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело.

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      Марк Леонов
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