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10:17, 25 мая 2024Мир

Немецкий политик усомнился в связи ксенофобской вечеринки с политикой ФРГ

Член АдГ Бек усомнился, что ксенофобская вечеринка связана с политикой ФРГ
Гуннар Бек

Гуннар Бек. Фото: Sebastian Willnow / dpa / Globallookpress.com

Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек усомнился, что прошедшая недавно ксенофобская вечеринка в ФРГ была связана с политикой. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

«Я сомневаюсь, что речь о политике. Но в то же время это неприемлемое поведение», — заявил он.

По словам Бека, сейчас проводится расследование и сказать что-то наверняка невозможно. Он рассказал, что среди участников мероприятия немецкие власти будут искать сторонников партии АдГ.

Бек добавил, что в Германии большой процент населения недоволен политикой властей, так как «политика правительства в вопросах климата, миграции и Украины абсолютно ненормальная».

24 мая в Германии разразился скандал вокруг ксенофобской вечеринки в знаменитом баре «Пони», расположенном в общине Кампен на острове Зильт. Толпа «явно очень богатых молодых людей» кричала нацистские лозунги, зиговала и пела «Германия для немцев, иностранцы вон!».

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      Лина Пивоварова
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