Олимпийский чемпион прокомментировал дело о домашнем насилии

Олимпийский чемпион по теннису Зверев прокомментировал дело о домашнем насилии

Олимпийский чемпион по теннису немец Александр Зверев прокомментировал дело о домашнем насилии. Об этом пишет Tennis Majors.

«Я верю в немецкую судебную систему, а еще верю в правду. Я уверен, что не проиграю. Нет ни единого шанса», — заявил немецкий теннисист российского происхождения.

В июле 2023 года бывшая девушка Зверева Бренда Патеа обвинила спортсмена в нанесении телесных повреждений. Прокурор ходатайствовал о возбуждении уголовного дела. Берлинский суд оштрафовал теннисиста на 450 тысяч евро. Слушания по делу начнутся 31 мая.

В субботу, 25 мая, стало известно, что на стартующем 26 мая «Ролан Гаррос» Зверев в первом круге сыграет против испанца Рафаэля Надаля. Надаль выигрывал этот турнир Большого Шлема 14 раз, больше любого другого теннисиста в истории.

