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01:38, 25 мая 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко кратко побеседовали перед окончанием визита президента России

Путин и Лукашенко кратко поговорили перед окончанием визита лидера РФ в Минск
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко побеседовали перед окончанием официального визита российского лидера в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета», — говорится в публикации, которая сопровождается видеозаписью.

На кадрах видно, как главы государств вместе приехали на взлетно-посадочную полосу и подошли по красной ковровой дорожке к президентскому самолету. Возле трапа они переговорили, после чего последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил встречу Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко словами «хорошо они посидели». Диалог двух лидеров продлился до трех часов ночи.

Российский президент прибыл в белорусскую столицу вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. В Кремле заявили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны. Визит завершился в полночь 25 марта.

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      Марина Совина
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