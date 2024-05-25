Путин и Лукашенко кратко побеседовали перед окончанием визита президента России

Путин и Лукашенко кратко поговорили перед окончанием визита лидера РФ в Минск

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко побеседовали перед окончанием официального визита российского лидера в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета», — говорится в публикации, которая сопровождается видеозаписью.

На кадрах видно, как главы государств вместе приехали на взлетно-посадочную полосу и подошли по красной ковровой дорожке к президентскому самолету. Возле трапа они переговорили, после чего последовали дружеские объятия и прощальное рукопожатие.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил встречу Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко словами «хорошо они посидели». Диалог двух лидеров продлился до трех часов ночи.

Российский президент прибыл в белорусскую столицу вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. В Кремле заявили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны. Визит завершился в полночь 25 марта.

