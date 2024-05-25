Российская биатлонистка рассказала о возможной ампутации руки
Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что могла лишиться руки
Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что могла лишиться руки. Об этом спортсменка рассказала Sport 24.
«В детстве я очень сильно раздробила локоть. Рука уже начала отмирать, была черная. Еще день-два, и мне бы просто ампутировали ее», — сказала Метеля.
20-летняя спортсменка заявила, что сейчас рука ее не беспокоит. Она уточнила, что в память о той истории сделала татуировку.
Виктория Метеля стала лучшей юниоркой российского биатлона в завершившемся сезоне. Она вошла в резервную национальную команду.