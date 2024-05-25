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13:43, 25 мая 2024Спорт

Российская биатлонистка рассказала о возможной ампутации руки

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что могла лишиться руки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что могла лишиться руки. Об этом спортсменка рассказала Sport 24.

«В детстве я очень сильно раздробила локоть. Рука уже начала отмирать, была черная. Еще день-два, и мне бы просто ампутировали ее», — сказала Метеля.

20-летняя спортсменка заявила, что сейчас рука ее не беспокоит. Она уточнила, что в память о той истории сделала татуировку.

Виктория Метеля стала лучшей юниоркой российского биатлона в завершившемся сезоне. Она вошла в резервную национальную команду.

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      Илья Костин
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