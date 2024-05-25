Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:24, 26 мая 2024Бывший СССР

Российские военные спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов

Минобороны: российские военные эвакуировали мирных жителей Волчанска

Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска в Харьковской области из-под ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказали им квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Как сообщили в министерстве, украинские военнослужащие во время отступления из города наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России наступают на Волчанск со всех сторон.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге ликвидировали психически больного преступника. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении

      В Британии предсказали реакцию России на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО

      Российские военные спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов

      В России с 1 июня у некоторых граждан вырастут пенсии

      Польские военные подняли в небо авиацию из-за активности России

      Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»

      США пригрозили санкциями европейским банкам из-за России

      Оценен объем хранящейся в мозге информации

      Назвавшего Путина тираном Байдена самого назвали тираном

      В Киеве заявили о холодном душе для Зеленского от Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше