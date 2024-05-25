Российские военные спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов

Минобороны: российские военные эвакуировали мирных жителей Волчанска

Российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска в Харьковской области из-под ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказали им квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Как сообщили в министерстве, украинские военнослужащие во время отступления из города наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России наступают на Волчанск со всех сторон.