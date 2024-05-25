Сборная Швейцарии обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Швейцарии обыграла Канаду по буллитам и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею 2024 года, проходящего в Чехии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале команда оказалась сильнее национальной команды Канады в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе швейцарцев заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер. У канадцев забили голы Брэндон Танев и Джон Таварес.

В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Чехии. Матч пройдет 26 мая. В 1/2 финала чехи разгромили шведов со счетом 7:3.

Сборная России пропускает чемпионат мира из-за отстранения Международной федерации хоккея (IIHF) на сезон-2024/2025, продленное 13 февраля. Официально озвученной причиной стали текущие риски безопасности.