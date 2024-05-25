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15:10, 25 мая 2024Экономика

Силуанов рассказал об ответе на незаконное использование российских активов

Силуанов: незаконное использование российских активов встретит зеркальный ответ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможном ответе на незаконное использование российских активов на Западе. Его комментарий опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Силуанова, такой шаг со стороны западных стран встретит зеркальный ответ.

«Вы знаете, всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие основы, будем так говорить, правовые основы для западных стран не действуют», — прокомментировал дискуссию вокруг российских активов на Западе министр финансов.

Силуанов отметил, что у России тоже есть активы западных стран, «замороженные деньги на счетах», которые тоже приносят доходы. «Будет решение, аналогично поступим, зеркально абсолютно. Поэтому ответ у нас есть», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов. Согласно документу, опубликованному на этой неделе Еврокомиссией, страны Евросоюза начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины.

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      Антонина Черташ
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