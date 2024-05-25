Страны Прибалтики договорились о создании «стены дронов» на границе с Россией

Страны Прибалтики решили защитить границы от России при помощи «стены из дронов»

Страны Прибалтики договорились о создании «стены дронов» для защиты от России. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Это произошло в ходе встречи, на которой министры этих стран, а также Польши, Украины, Финляндии и Норвегии обсудили необходимость дальнейшего укрепления гражданской безопасности, в том числе при помощи новых технологий. В ходе обсуждений они решили, что границы с Россией и Белоруссией нуждаются в дополнительной защите.

По словам Билотайте, «стена дронов» позволит охранять с воздуха внешние границы с этими странами на фоне «постоянных усилий российского и белорусского режимов дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок». По оценке министра, такая мера станет важным элементом обеспечения общей региональной устойчивости.

Министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии встретились уже во второй раз, предыдущее собрание проходило в Вильнюсе в 2023 году по инициативе Билотайте.

Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссий, в том числе касающихся защиты инвестиций, а также торгово-экономических отношений.