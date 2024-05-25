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01:59, 25 мая 2024Бывший СССР

Суд в Киеве закрыл дело о разгоне Евромайдана

Киевский суд закрыл дело о разгоне «Беркутом» Евромайдана

Фото: Oleg Pereverzev / Globallookpress.com

Суд в Киеве закрыл дело о разгоне Евромайдана спецподразделением милиции «Беркут», сняв обвинения с его командиров в связи с ходатайством стороны защиты из-за истечения срока давности, сообщает украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

«Ходатайство удовлетворить, обвиняемых освободить от ответственности в связи с истечением срока давности», — приводит здание слова судьи.

Уточняется, что подозреваемыми по делу проходили экс-руководитель управления общественной безопасности Главного управления МВД Киева Олег Мариненко, два бывших заместителя командира полка киевского «Беркута» Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, а также командиры четвертой и третьей рот киевского «Беркута» Юрий Шевченко и Евгений Антонов.

Потерпевшими по делу считались около 170 человек, однако в судебном процессе участвовали лишь двое потерпевших, поскольку многие ушли на фронт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что события госпереворота на Украине в 2014 году, известного как Евромайдан, не приблизили страну к демократии и прогрессу.

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      Марина Совина
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