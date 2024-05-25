В Грузии нашли могилу воевавшего на Украине спецназовца

В Грузии нашли могилу погибшего на Украине спецназовца Георгия Гогиашвили

Профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций министерства обороны Грузии, воевал на Украину и был ликвидирован. Об этом передает РИА Новости.

Могила спецназовца находится в муниципалитете Каспи. Гогиашвили был старшим сержантом, инструктором школы парашютной подготовки. Его похоронили 21 марта в селе Ламискана. Военный погиб 9 марта на запорожском направлении вместе с Нодаром Насировым. В МИД Грузии подтвердили эти данные.

Глава «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили рассказал, что во время переброски боеприпасов боевая машина перевернулась, что привело к гибели бойцов. Он назвал их профессиональными военными.

Ранее в Италии обнаружили могилу наемника, воевавшего за «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России). Бенджамин Джорджо Галли умер в больнице после артобстрела под Харьковом.