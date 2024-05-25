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07:52, 25 мая 2024Бывший СССР

В Грузии нашли могилу воевавшего на Украине спецназовца

В Грузии нашли могилу погибшего на Украине спецназовца Георгия Гогиашвили

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций министерства обороны Грузии, воевал на Украину и был ликвидирован. Об этом передает РИА Новости.

Могила спецназовца находится в муниципалитете Каспи. Гогиашвили был старшим сержантом, инструктором школы парашютной подготовки. Его похоронили 21 марта в селе Ламискана. Военный погиб 9 марта на запорожском направлении вместе с Нодаром Насировым. В МИД Грузии подтвердили эти данные.

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      Марина Совина
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