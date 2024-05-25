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16:09, 25 мая 2024Силовые структуры

Сотрудник колонии организовал заключенному свидание и попал под следствие

СК: в Орловской области задержан сотрудник колонии из-за превышения полномочий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Начальника отдела безопасности исправительной колонии № 5 задержали в Орловской области. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

«Следственными органами СК России по Орловской области по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ и УФСИН России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в публикации.

По версии предварительного следствия, задержанный сотрудник незаконно предоставил одному из осужденных запрещенный на территории колонии спортивный инвентарь, а также организовал ему свидание со знакомой. Более того, он помог тому же заключенному через медицинскую часть учреждения получить освобождение от работы.

21 мая в Астрахани были задержаны криминальный авторитет и сотрудник исправительной колонии № 8 по уголовному делу об организации запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

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      Виктория Кондратьева
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