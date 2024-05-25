В подконтрольном Украине Запорожье выдали повестки врачам онкоцентра

«Страна.ua»: в Запорожье вручили повестки врачам закрытого властями онкоцентра

В подконтрольном Украине Запорожье сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») выдали повестки врачам онкоцентра. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Как рассказал директор онкоцентра Михаил Есаянц, сотрудники закрывшейся областной онкологической больницы попытались оспорить решение главы областной военной администрации Ивана Федорова. Медицинские работники обратились с иском в суд и запустили петицию с требованием отменить решение властей.

После подачи иска военкомы сначала задержали заместителя директора Юрия Баршака, а затем вручили повестки всем присоединившимся к обращению в суд. «Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК», — заявил глава больницы.

Ранее украинские военкомы принесли повестку лишившемуся обеих ног ветерану Олегу Симорозу.