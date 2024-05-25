В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов

Минюст России начнет указывать доменные имена сайтов в реестре иноагентов

Министерство юстиции России начнет указывать доменные имена информационных ресурсов — сайтов — в реестре иностранных агентов. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — отмечается в публикации.

Изменения включили в перечень сведений, публикующихся в реестре иноагентов на официальном сайте Минюста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне-иноагенты смогут вновь участвовать в выборах, если прекратят получать финансирование своей деятельности из-за рубежа.

