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05:35, 25 мая 2024Интернет и СМИ

В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов

Минюст России начнет указывать доменные имена сайтов в реестре иноагентов
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Unsplash

Министерство юстиции России начнет указывать доменные имена информационных ресурсов — сайтов — в реестре иностранных агентов. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — отмечается в публикации.

Изменения включили в перечень сведений, публикующихся в реестре иноагентов на официальном сайте Минюста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне-иноагенты смогут вновь участвовать в выборах, если прекратят получать финансирование своей деятельности из-за рубежа.

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      Марина Совина
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