69-я параллель
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10:35, 25 мая 202469-я параллель

В России одному из двух самых мощных атомоходов мира пришлось уступить животному

Экипажу атомного ледокола «Урал» пришлось уступить упрямому медведю

Фото: Marko König / imagebroker.com / Globallookpress.com

Экипажу российского атомного ледокола «Урал» пришлось уступить упрямому медведю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».

По сообщению авторов канала, животное бежало перед атомоходом и отказывалось уходить в сторону от маршрута судна, несмотря на сигналы «Урала». В итоге ледокол смог продолжить движение по курсу лишь после того, как хищник перешел на другую льдину.

«Урал» — один из двух самых мощных ледоколов мира, его мощность составляет 60 МВт, а полное водоизмещение превышает 33 тысячи тонн.

Ранее экипажу российского атомного ледокола «Ямал» удалось снять играющих белых медведей.

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      Марк Леонов
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