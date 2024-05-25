В России одному из двух самых мощных атомоходов мира пришлось уступить животному

Экипажу атомного ледокола «Урал» пришлось уступить упрямому медведю

Экипажу российского атомного ледокола «Урал» пришлось уступить упрямому медведю. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».

По сообщению авторов канала, животное бежало перед атомоходом и отказывалось уходить в сторону от маршрута судна, несмотря на сигналы «Урала». В итоге ледокол смог продолжить движение по курсу лишь после того, как хищник перешел на другую льдину.

«Урал» — один из двух самых мощных ледоколов мира, его мощность составляет 60 МВт, а полное водоизмещение превышает 33 тысячи тонн.

Ранее экипажу российского атомного ледокола «Ямал» удалось снять играющих белых медведей.