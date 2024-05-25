В ВСУ пожаловались на участившиеся атаки российских войск

WSJ: украинский военный пожаловался на участившиеся атаки российских войск

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об участившихся атаках со стороны российских войск. Их слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

Украинский военный в интервью изданию признал, что армии не хватает боеприпасов для противостоянии россиянам. «На один их артиллерийский залп приходятся десять российских», — заявил он.

По словам бойца, имеющиеся боеприпасы зачастую приходится использовать для защиты остатков пехоты. При этом, добавил он, российские войска знают о дефиците снарядов у ВСУ и начали атаковать гораздо чаще.