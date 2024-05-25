Володин рассказал о ненависти и культе насилия в европейской политике

Председатель Госдумы Володин: европейская политика отравлена ненавистью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что для европейской политики травля и ненависть стали обыденностью. Об этом он написал в Telegram.

«Европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит», — написал Володин.

По его словам Вашингтон и Брюссель без стеснения занимаются травлей тех стран, которые отказываются им подчиняться. «Примеров достаточно: Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины. Доходит до прямого насилия», — добавил председатель Госдумы.

Володин отметил, что американские либеральные СМИ намеренно избегают упоминаний о том, что террорист, выстреливший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был проукраинским политическим фанатиком. При этом еврокомиссары не стесняются делать угрожающие намеки политикам.

Ранее правящая партия Грузии увидела ограничение суверенитета страны в американских санкциях. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начнет введение визовых ограничений в отношении Тбилиси из-за закона об иноагентах. По словам Блинкена, ограничительные меры затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».