26 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
26 мая в мире отмечается Всемирный день рыжих людей, также в этот день чествуют близнецов. В России 26 числа празднуют День химика и День снежного барса, а православные верующие вспоминают святую Гликерию. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 26 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День химика
День химика учредили в 1980 году, но даже после распада СССР традиция празднования сохранилась в России и других странах бывшего Союза. Ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая.
Сегодня поздравления принимают ученые, сотрудники химических предприятий: производств минеральных удобрений, фармацевтической продукции, автомобильных масел, бытовой химии, а также студенты-химики и преподаватели вузов.
День снежного барса на Алтае
Экологический праздник в честь снежного барса, или ирбиса, учредили в регионе в 2010 году с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения данного вида животных.
живут на территории России в настоящее время
Сегодня снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы, а также считается редким или исчезающим видом в 12 странах мира. Самые большие популяции на территории России — в Республиках Алтай, Тыва и Бурятия.
Праздники в мире
Всемирный день рыжих
Существует две версии происхождения праздника. Согласно первой, День рыжих придумали сестры с роскошными огненными волосами. Таким образом они хотели поддержать всех рыжеволосых людей и научить их любить и ценить себя такими, какие они есть.
Вторая версия гласит, что праздник придумали рыжеволосые натурщицы: однажды голландский художник Ровенхорст объявил «кастинг» рыжеволосых моделей, ожидая, что к нему явятся не больше 15 девушек. Однако на смотрины пришли 150 красавиц. В итоге девушкам настолько понравилась встреча, что они решили собираться так каждый год.
Международный день близнецов
В последнее воскресенье мая отмечается Международный день близнецов. Во многих городах мира в этот день проводят фестивали и встречи, к которым близнецы, как правило, готовятся заранее: приобретают одинаковую одежду и репетируют совместные творческие номера.
Какие еще праздники отмечают в мире 26 мая
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святой Гликерии
Святая Гликерия, жившая во II веке, была дочерью градоначальника Рима. Рано лишившись родителей, она сблизилась с христианами и горячо уверовала в Христа.
Однажды по императорскому приказу в городе, где жила Гликерия, был объявлен общий день поклонения Зевсу. Тогда девушка твердо решила пострадать за свою веру и явилась на праздник с начертанным на лбу крестом. Она встала на возвышение, освещенное лучами солнца, чтобы все собравшиеся точно смогли ее увидеть.
По легенде, когда Гликерия начала молиться о том, чтобы каменное изваяние Зевса рухнуло, внезапно раздался гром, и статуя раскололась на мелкие куски. За это власти приговорили девушку к прилюдным пыткам, но ни одна из них не смогла лишить жизни мученицу. Тогда она, истерзанная, сама попросила Бога принять ее в Царство Небесное.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 мая
- День памяти праведной Гликерии Новгородской;
- День памяти святого мученика Александра Римского;
- День памяти иеромонаха и мученика Сергия Тихомирова.
Приметы на 26 мая
- Если 26 мая появились комары— летом будет много ягод.
- Разбить посуду в этот день — к несчастью.
- Если убить сегодня одного комара — на его место прилетит целая дюжина.
Кто родился 26 мая
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер родилась 26 мая 1966 года в Лондоне в семье с аристократическими корнями. Сниматься в кино начала еще в детстве, но большая слава пришла к ней после выхода фильма «Бойцовский клуб». Также актриса снималась в картинах Тима Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в стране чудес» и других. Поклонникам саги о Гарри Поттере она известна по роли Беллатрисы Лестрейндж.
Анжелика Варум
В начале карьеры Анжелика Варум работала бэк-вокалисткой на студии своего отца и играла на бас-гитаре в группе «Комбинация». Популярность пришла к артистке в начале 1990-х, ее песня «Городок» стала визитной карточкой одноименной передачи. С 2000 года Варум замужем за музыкантом Леонидом Агутиным, с которым ее связывают еще и долгие годы сотрудничества.
Кто еще родился 26 мая
- Артур Сопельник (33 года) — российский актер;
- Ленни Кравиц (60 лет) — американский певец;
- Ольга Зубкова (55 лет) — российская актриса дубляжа;
- Людмила Петрушевская (86 лет) — советская и российская писательница и поэтесса.