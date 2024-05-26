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13:48, 26 мая 2024Россия

Два человека получили ранения в результате атак в Курской области

Курский губернатор Смирнов сообщил об атаках и ранениях людей в трех поселках

Фото: Telegram-канал «Алексей Смирнов»

В воскресенье, 26 мая, три населенных пункта в Курской области подверглись атакам со стороны Украины, есть двое пострадавших. Об этом в своем Telergam-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района был обстрелян. Ранение получила местная жительница, она была доставлена в Глушковскую больницу. Позднее, когда позволит обстановка, местные власти проведут подомовой обход.

В деревне Внезапное Кореневского района контузию после атаки дрона получил механизатор, работавший в поле. В селе Гордеевка того же района БПЛА повредил два работавших в поле трактора, работники не пострадали.

Ранее Смирнов сообщил, что над Курской областью сбиты семь беспилотников Вооруженных сил Украины, и попросил местных жителей не приближаться к обломкам и не трогать их.

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      Платон Щукин
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