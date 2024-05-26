Над Курской областью сбили семь украинских беспилотников

Смирнов: силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Курской области

Над Курской областью сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал врио главы российского региона Алексей Смирнов.

Он сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в Рыльском и Курчатовском районах области. «При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним», — обратился Смирнов к местным жителям.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. ВСУ атаковали регион вечером 25 мая.