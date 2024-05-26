Более двадцати человек погибли при пожаре в игровой зоне в Индии

NDTV: в индийском Раджкоте загорелась игровая зона, 27 человек погибли

В индийском городе Раджкот произошел пожар в игровой зоне, в результате которого погибли 27 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой официальных лиц.

Уточняется, что среди погибших девять детей. По словам представителя местной полиции Винаяка Пателя, опознать жертв проблематично, поскольку тела полностью обуглились. Судя по кадрам с места происшествия, пожар в здании до сих пор не потушен. По данным телеканала, в нем еще могут находиться люди, поэтому спасательная операция продолжается.

Сообщается, что полиция задержала руководство игровой зоны. Ситуацию также прокомментировал премьер-министр страны Нарендра Моди. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

12 мая крупный пожар произошел в торговом центре в Варшаве. Для его тушения привлекали бригаду из 180 пожарных.