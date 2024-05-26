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17:20, 26 мая 2024Мир

Бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

CNN: 71-летний экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Фото: U.S. Justice Department / AP

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) признал себя виновным в предоставлении Китаю засекреченной информации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство юстиции страны.

Согласно предоставленным Минюстом данным, 71-летний Александр Юк Чинг Ма, в 1980-х годах в течение семи лет служивший в ЦРУ, в 2001 году занимался шпионажем в пользу Китайской народной республики. В обмен на десятки тысяч долларов он предоставил неназванному сообщнику из китайской разведки «большой объем секретной информации о национальной обороне США».

Отмечается, что с 2004 по 2012 годы Юк Чинг Ма работал лингвистом в отделении ФБР в Гонолулу. Руководство ФБР, знавшее о контактах экс-сотрудника ЦРУ с китайской разведкой, специально приняло его на работу, чтобы легче отслеживать его деятельность и контакты. «Согласно условиям соглашения сторон о признании вины, Юк Чинг Ма должен сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе путем участия в допросах, проводимых правительственными учреждениями США», — отмечается в сообщении Министерства юстиции США.

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      Наталья Обрядина
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