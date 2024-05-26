Десятки полицейских в Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле

Bild: около 70 полицейских в ФРГ разогнали вечеринку в нацистском стиле

Десятки сотрудников полиции разогнали вечеринку в нацистском стиле в общине Креф на западе Германии. Об этом пишет Bild.

По данным издания, правоохранителям сообщили о том, что в арендованном доме звучала запрещенная музыка и антиконституционные лозунги. Около 70 полицейских прибыли на место, провели обыск в здании и собрали персональные данные всех участников мероприятия.

Отмечается, что задержаний не последовало. Вместе с тем было начато несколько расследований по статьям о разжигании ненависти, нарушении закона об использовании наркотических веществ и использовании символики антиконституционных организаций.

Эта ситуация произошла спустя несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента на острове Зильт, когда в элитном баре в ФРГ немецкая золотая молодежь устроила ксенофобскую вечеринку, кричала нацистские лозунги и зиговала. Толпа молодых людей снимала себя на видео и пела «Германия для немцев, иностранцы вон».

