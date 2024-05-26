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14:25, 26 мая 2024Россия

Лавров сравнил разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России с агонией

Лавров: разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России похожи на агонию

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с агонией разговоры официальных лиц США о возможности дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение ударить по целям на российской территории. Свое мнение глава дипведомства высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Лавров заявил, что стратегическая задача США — «деколонизировать Россию», сдержать усиление ее влияния на мировой арене. Однако, когда коллективному Западу стало ясно, что Москва с таким положением вещей мириться не будет, было решено использовать для реализации этой задачи Украину.

«Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию», — считает министр.

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При этом Лавров подчеркнул, что последнюю грань в отношении России, после которой последует жесткий ответ, Запад незаметно пересечь не сможет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал США и Европейский союз разрешить Киеву наносить артиллерийские удары по России с помощью западного оружия.

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      Алиса Дмитриева
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