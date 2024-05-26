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20:58, 26 мая 2024Россия

В Петербурге подросток съел бутерброд и попал в больницу

«Фонтанка»: в Петербурге подросток отравился неизвестным веществом в бутерброде

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В петербургскую больницу имени Филатова поступил 16-летний подросток с острой болью в животе. Родственники пострадавшего рассказали, что перед тем, как почувствовать себя плохо, он съел бутерброд, сообщает «Фонтанка».

Юноша находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него диагностировали отравление неизвестным веществом. В медицинское заведение он попал накануне вечером, а первые признаки отравления демонстрировал днем, сразу после еды.

Ранее руководство школы №1367 на юго-востоке Москвы опровергло информацию о массовом отравлении. В учебном заведении объяснили, что несколько девочек почувствовали себя плохо, но после осмотра врачей скорой помощи всех пострадавших отпустили домой. Другие дети на самочувствие не жаловались.

Тем не менее в школе началась тщательная дезинфекция помещений и генеральная уборка в профилактических целях.

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      Платон Щукин
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