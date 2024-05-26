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18:10, 26 мая 2024Россия

Перевозивший технику российский теплоход-толкач повредил дно

В Приангарье теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно
Река Лена

Река Лена. Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

В Приангарье перевозивший технический груз и автотехнику по реке Лене теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло ночью 25 мая на 3517,8 километра реки Лены. Теплоход-толкач в составе с несамоходной баржой-приставкой «МП-2574», уклонившись от оси судового хода, ударился днищем о некое препятствие. В результате судно получило повреждение, из-за которого трюмный отсек теплохода затонул. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

Прокуратура организовала проверку по факту затопления теплохода.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста.

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      Анна Габай
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