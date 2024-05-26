Песков прокомментировал встречу Путина с президентом Узбекистана

Песков назвал личную встречу Путина и Мирзиеева важной частью визита главы РФ

Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева является важной частью визита главы государства в республику. Так встречу двух лидеров прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, «именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы».

26 мая Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Российского лидера встретили в аэропорту с цветами. В рамках государственного визита глава государства проведет переговоры с президентом республики.