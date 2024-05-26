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08:03, 26 мая 2024Мир

При пожаре в центре по уходу за детьми в Индии погибли семь новорожденных

При пожаре в детском центре на востоке Нью-Дели погибли семь новорожденных

Фото: Mubashir Hassan / Globallookpress

Семь новорожденных погибли во время пожара в центре по уходу за детьми в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщили в правоохранительных органах города, передает ТАСС.

Прибывшим на место возгорания пожарным удалось спасти 12 новорожденных с первого этажа. Им понадобилось больше времени, чтобы эвакуировать семь детей с верхних этажей. Они скончались в больнице.

Власти Индии выразили соболезнования в связи с трагедией. Было начато расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в индийском городе Раджкот произошел пожар в игровой зоне, в результате которого погибли 27 человек. Среди погибших были девять детей. Отмечается, что полиция задержала руководство игровой зоны.

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      Маргарита Пименова
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