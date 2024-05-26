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06:09, 26 мая 2024Россия

Расчеты «Града» поразили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ

МО: расчеты «Града» ударили по складам и живой силе ВСУ на донецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Расчеты «Града» поразили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живую силу противника на донецком направлении. Об этом заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале. Уточняется, что удар был нанесен артиллеристами 1-го армейского корпуса.

Ранее российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска в Харьковской области из-под ударов ВСУ и оказали им медицинскую помощь. Стало известно, что украинские военнослужащие во время отступления из города наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе.

Тем временем войска РФ расширили зону контроля за Работино. Они добиваются успехов на ореховском направлении, «выдавливая» противника.

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      Маргарита Пименова
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