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07:32, 26 мая 2024Мир

Раскрыта причина отказа западных ЧВК от работы на Украине

MOSAIC: сложные условия на Украине отталкивает иностранные ЧВК от контрактов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине. Такую причину отказа западных ЧВК от работы на Киев раскрыл в разговоре с РИА Новости председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности Тони Шиена.

В частности, рассматривающие возможность прихода на Украину иностранные структуры разочарованы описанием тяжелых условий и операционными сложностями. Шиена отметил, что данные факторы привели к менее благоприятной среде для иностранных ЧВК, в результате снижается вероятность роста числа подобных организаций, работающих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, добавил собеседник агентства, наступление Российской армии может и вовсе привести к усилению хаоса в рядах ВСУ.

В начале мая стало известно, что на Украине захотели легализовать ЧВК.

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      Марина Совина
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