MOSAIC: сложные условия на Украине отталкивает иностранные ЧВК от контрактов

Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине. Такую причину отказа западных ЧВК от работы на Киев раскрыл в разговоре с РИА Новости председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности Тони Шиена.

В частности, рассматривающие возможность прихода на Украину иностранные структуры разочарованы описанием тяжелых условий и операционными сложностями. Шиена отметил, что данные факторы привели к менее благоприятной среде для иностранных ЧВК, в результате снижается вероятность роста числа подобных организаций, работающих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, добавил собеседник агентства, наступление Российской армии может и вовсе привести к усилению хаоса в рядах ВСУ.

В начале мая стало известно, что на Украине захотели легализовать ЧВК.