Ребенок распорол живот на глазах родителей в Сочи и не выжил

Shot: шестилетний ребенок распорол живот на теннисном корте в Сочи и не выжил

Ребенок распорол живот на глазах родителей во время отдыха в Сочи и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с шестилетним россиянином, отдыхавшим в популярном курортном городе вместе с родителями, вечером 25 мая. По данным источника, 34-летний постоялец вместе с женой и сыном пришли на теннисный корт.

«Взрослые играли, ребенок был рядом, — говорится в сообщении. — В какой-то момент мальчик выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот».

Пострадавшего экстренно доставили в медпункт санатория с проникающей раной, однако спасти его медикам не удалось. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

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