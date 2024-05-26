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15:02, 26 мая 2024Путешествия

Ребенок распорол живот на глазах родителей в Сочи и не выжил

Shot: шестилетний ребенок распорол живот на теннисном корте в Сочи и не выжил

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ребенок распорол живот на глазах родителей во время отдыха в Сочи и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с шестилетним россиянином, отдыхавшим в популярном курортном городе вместе с родителями, вечером 25 мая. По данным источника, 34-летний постоялец вместе с женой и сыном пришли на теннисный корт.

«Взрослые играли, ребенок был рядом, — говорится в сообщении. — В какой-то момент мальчик выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот».

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Пострадавшего экстренно доставили в медпункт санатория с проникающей раной, однако спасти его медикам не удалось. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

Ранее четыре человека не выжили и 16 пострадали при обрушении террасы на крыше популярного у туристов ресторана на Майорке.

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      Фариза Бацазова
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