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14:40, 26 мая 2024Россия

Россиянка устроила скандал таксисту за отказ везти ее с детьми и попала на видео

Женщина устроила скандал таксисту за отказ везти ее с детьми без кресла

Жительница Каменска-Уральского в Свердловской области устроила скандал таксисту, который отказался везти ее с детьми без детского кресла. Инцидент попал на видео, его публикует Ura.ru.

Отмечается, что россиянка планировала совершить поездку в двумя детьми, одному из которых было меньше семи лет. При этом в приложении она указала тариф «эконом», а не детский.

Женщина начала нецензурно выражаться в адрес водителя и угрожать ему. В какой-то момент дебоширка все-таки вышла из автомобиля и сильно ударила таксиста.

Ранее во Владивостоке возбудили дело в отношении межэтнической преступной группы, вымогавшей деньги у таксистов. Они угрожали потерпевшим насилием и уничтожением имущества.

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      Фариза Бацазова
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