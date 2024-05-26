Стало известно о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

WSJ: США начали активную подготовку к возможному военному конфликту с Китаем

Военные США начали активную подготовку к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно журналистам издания, военные учения американских и филиппинских морских пехотинцев, прошедшие в мае на небольших островах вблизи Тайваня, выявили множество проблем. Среди них наиболее значимые — отсутствие подходящих взлетно-посадочных полос и достаточно широких для перемещения радарных систем и ракетных батарей дорог.

Однако главной проблемой называется отсутствие у военных небольших кораблей, которые необходимы для перемещения морских пехотинцев и их снаряжения между островами. Планы по их производству, по данным издания, были отложены на неопределенный срок. При этом в материале подчеркивается, что эту задачу отчасти можно решить с помощью вертолетов, однако они более заметны противнику и способны перевезти меньше груза.

Помимо этого, у США вызывают опасения «внушительный арсенал ракет» и «беспилотники всех форм и размеров», которыми обладает Китай.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предупредил США о негативных последствиях посещения Тайваня американскими конгрессменами. Дипломат призвал Вашингтон воздержаться от организации подобных визитов, иначе он будет нести ответственность за последствия.

