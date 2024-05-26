Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 26 мая 2024Мир

Стало известно о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

WSJ: США начали активную подготовку к возможному военному конфликту с Китаем

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Военные США начали активную подготовку к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно журналистам издания, военные учения американских и филиппинских морских пехотинцев, прошедшие в мае на небольших островах вблизи Тайваня, выявили множество проблем. Среди них наиболее значимые — отсутствие подходящих взлетно-посадочных полос и достаточно широких для перемещения радарных систем и ракетных батарей дорог.

Однако главной проблемой называется отсутствие у военных небольших кораблей, которые необходимы для перемещения морских пехотинцев и их снаряжения между островами. Планы по их производству, по данным издания, были отложены на неопределенный срок. При этом в материале подчеркивается, что эту задачу отчасти можно решить с помощью вертолетов, однако они более заметны противнику и способны перевезти меньше груза.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Тихоокеанский рубеж. Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
Тихоокеанский рубеж.Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
3 февраля 2023

Помимо этого, у США вызывают опасения «внушительный арсенал ракет» и «беспилотники всех форм и размеров», которыми обладает Китай.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предупредил США о негативных последствиях посещения Тайваня американскими конгрессменами. Дипломат призвал Вашингтон воздержаться от организации подобных визитов, иначе он будет нести ответственность за последствия.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Проявите лидерство в приближении мира». Зеленский из Харькова обратился к лидерам США и Китая. О чем он их попросил?

      В Германии увидели возможность втягивания НАТО в конфликт на Украине

      Объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

      В Грузии заявили о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

      Стало известно о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

      Россиянка устроила скандал таксисту за отказ везти ее с детьми и попала на видео

      Лавров сравнил разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России с агонией

      В России отреагировали на призыв Зеленского к США и КНР посетить «саммит мира»

      Беспилотник упал под Оренбургом

      Москвичам рассказали о погоде до конца мая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше