Стоимость морских грузоперевозок выросла

FT: стоимость морских грузоперевозок приблизилась к январскому пику

Цена на морские грузоперевозки вновь растет из-за начавшегося раньше времени сезона повышенного спроса на услугу. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, средняя стоимость срочной доставки сорокафутового контейнера между Дальним Востоком и Северной Европой на прошлой неделе достигла 4343 доллара.

Стоимость перевозок приблизились к январским пиковым значениям. Тогда резкий всплеск спровоцировали атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

В январе мировой торговле предрекли сбои из-за кризиса в Красном море. Однако в Maersk выразили надежду на скорое разрешение кризиса в проблемной акватории.