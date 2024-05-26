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23:58, 26 мая 2024Экономика

Стоимость морских грузоперевозок выросла

FT: стоимость морских грузоперевозок приблизилась к январскому пику

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Цена на морские грузоперевозки вновь растет из-за начавшегося раньше времени сезона повышенного спроса на услугу. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, средняя стоимость срочной доставки сорокафутового контейнера между Дальним Востоком и Северной Европой на прошлой неделе достигла 4343 доллара.

Стоимость перевозок приблизились к январским пиковым значениям. Тогда резкий всплеск спровоцировали атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

В январе мировой торговле предрекли сбои из-за кризиса в Красном море. Однако в Maersk выразили надежду на скорое разрешение кризиса в проблемной акватории.

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      Юлия Мискевич
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