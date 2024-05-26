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09:53, 26 мая 2024Мир

В Британии пообещали вернуть воинскую повинность при одном условии

Сунак пообещал вернуть в Британии воинскую повинность при победе на выборах

Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вернуть в стране воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей при одном условии, передает The Guardian.

Политик отметил, что Британия пойдет на это, если Консервативная партия одержит победу на всеобщих выборах.

В соответствии с планом, 18-летние британцы и британки обязаны будут год отслужить в вооруженных силах или в силах кибербезопасности либо посвятить 25 дней в году (два выходных в месяц) волонтерской деятельности в полиции, пожарной службе, Национальной службе здравоохранения и других организациях, выяснили в «Би-би-си».

Британский премьер убежден, что идея способствует укреплению «национального духа» и поможет молодым людям освоить «реальные навыки, делать что-то новое и внести свой вклад» в будущее страны.

Он подчеркнул, что вовсе не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию. «Подавляющее большинство не будет служить в наших вооруженных силах — только те, кто захочет и пройдет сложные вступительные испытания», — сказал Сунак.

Политик отметил, что предвкушает, когда службу смогут пройти его дочери Кришна и Анушка, родившиеся в 2011 и 2013 годах.

Ранее Сунак объявил, что досрочные парламентские выборы в Британии назначены на 4 июля.

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      Анна Щербакова
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