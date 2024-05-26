Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 26 мая 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

Премьер Грузии заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах страны вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

В популярной социальной сети Кобахидзе написал, что объединенная и сильная Грузия должна стать «полноправным членом европейской семьи» в 2030 году. Таким образом политик поздравил граждан страны с Днем независимости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр в ходе брифинга перед принятием парламентом страны закона об иностранных агентах в третьем чтении выступил с заявлением о том, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию. Он добавил, что закон сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Проявите лидерство в приближении мира». Зеленский из Харькова обратился к лидерам США и Китая. О чем он их попросил?

      В Германии увидели возможность втягивания НАТО в конфликт на Украине

      Объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

      В Грузии заявили о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

      Стало известно о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

      Россиянка устроила скандал таксисту за отказ везти ее с детьми и попала на видео

      Лавров сравнил разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России с агонией

      В России отреагировали на призыв Зеленского к США и КНР посетить «саммит мира»

      Беспилотник упал под Оренбургом

      Москвичам рассказали о погоде до конца мая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше