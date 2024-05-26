В Грузии заявили о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

Премьер Грузии заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах страны вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

В популярной социальной сети Кобахидзе написал, что объединенная и сильная Грузия должна стать «полноправным членом европейской семьи» в 2030 году. Таким образом политик поздравил граждан страны с Днем независимости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр в ходе брифинга перед принятием парламентом страны закона об иностранных агентах в третьем чтении выступил с заявлением о том, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию. Он добавил, что закон сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.