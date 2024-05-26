В США рассказали о неожиданной помощи России

Губернатор Северной Дакоты Бергам: РФ помогла энергетическая политика США

Энергетическая политика президента США Джо Байдена помогла России, заявил в эфире Fox News губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

По его словам, в настоящее время США ведут две опосредованные войны — одну с Россией, другую с Ираном. Обе страны финансируют боевые действия за счет получаемых денег с продажи нефти. «Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — заявил Бергам.

Стратегия Байдена привела к внутренней инфляции в США, опустошила стратегический нефтяной резерв и навредила энергетической промышленности, добавил губернатор. Он также указал на высокую стоимость энергоносителей в стране и обвинил правительство в лишении американцев рабочих мест.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего лидера страны Джо Байдена коррумпированным и некомпетентным тираном.