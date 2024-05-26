В Южной Осетии прокомментировали планы Грузии присоединить регион

В МИД Южной Осетии назвали неприемлемым возвращение в состав Грузии

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Осетии назвало неприемлемым возвращение в состав Грузии. Об этом говорится в комментарии на сайте дипведомства.

Подчеркивается, что Южная Осетия — это государство, которое завоевало свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с «грузинским фашизмом».

Так в МИД республики ответили на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав государства. Он отметил, что объединенная и сильная Грузия должна стать «полноправным членом европейской семьи» в 2030 году.