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11:36, 26 мая 2024Россия

ВСУ при помощи дронов атаковали село в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ на Муром повреждено предприятие

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух дронов в очередной раз атаковали Белгородскую область. Под удар попало Муром в Шебекинском округе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией был поврежден инфраструктурный объект. Гладков пояснил, что без света временно остается сельскохозяйственное предприятие. Пострадавших при атаке нет.

При втором взрыве повреждения получило легковое авто, припаркованное у частного домовладения.

Ранее российским молодоженам пришлось прервать торжество из-за обстрела ВСУ. Они отмечали торжество в одном из ресторанов Белгорода, когда украинская армия атаковала регион. В результате им пришлось прервать праздник и спрятаться в укрытии.

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      Анастасия Алимпиева
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