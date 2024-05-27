27 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

27 мая свой профессиональный праздник отмечают российские библиотекари, а жители Санкт-Петербурга празднуют День города. В США 27 мая вспоминают жертв Гражданской войны и других вооруженных конфликтов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 27 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Общероссийский день библиотек

27 мая 1795 года в Петербурге открылась Императорская публичная библиотека — первая в России. Именно к этому событию приурочен профессиональный праздник библиотекарей, который учредили в 1995 году. Сегодня поздравления принимают все работники библиотек, книжные эксперты и критики.

Кстати, в других странах этот праздник не имеет фиксированной даты и, как правило, отмечается в последний понедельник октября — это Всемирный день библиотек.

День города Санкт-Петербурга

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сегодня 321 год исполняется Северной столице России — Санкт-Петербургу. Город был основан в 1703 году по приказу императора Петром I. Изначально его задумывали как город-крепость, укрепленный морской порт, который мог бы стать базой Балтийского флота. Со временем Санкт-Петербург превратился в экономический, промышленный и культурный центр России.

В 2024 году День Санкт-Петербурга одновременно приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина

Праздники в мире

День поминовения в США

День поминовения в США отмечается в последний понедельник мая в память о всех американцах, павших в ходе вооруженных конфликтов.

Изначально праздник был посвящен жертвам Гражданской войны — чтобы почтить память воинов, жители США украшали их могилы цветами и флагами, отсюда и второе название праздника — День украшения (Decoration Day).

Весенний выходной в Великобритании

Весенний выходной, или День весны, жители Великобритании отмечают в последний понедельник мая. История праздника уходит корнями в Средние века — по легенде, на одном из весенних фестивалей впервые заметили Робин Гуда.

Традиционно накануне праздника дома и улицы украшают гирляндами из весенних цветов. Утром в Весенний выходной на площадях проходят костюмированные шествия с букетами и ветками цветущих деревьев. Затем праздник продолжается народными гуляньями.

Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 27 мая

Фестиваль «Сырная гонка» в Англии;

День памяти святой Рипсимэ в Армении;

День изобретения шпрот.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Исидора Хиосского

Святой Исидор жил в III веке на греческом острове Хиос. Будучи высоким юношей с крепким телосложением, он поступил на службу в полк Римского военачальника. Следуя христианским законам, Исидор всячески избегал языческих обычаев.

Когда указ императора потребовал, чтобы все солдаты поклонились языческим божествам, святой демонстративно отказался, за что его обрекли на муки. Даже во время истязаний Исидор продолжал прославлять Христа и ругать языческих идолов, так что в итоге ему отрезали язык. После этого, согласно преданию, сам римский военачальник потерял дар речи. В конце концов святого казнили, но свою кончину он принял спокойно.

Фото: Sergey Voronin / Russian Look / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 27 мая

Праздник Иконы Божией матери «Теребенская»;

День памяти святителя Никиты, затворника Печерского;

День памяти блаженного Исидора Твердислова.

Приметы на 27 мая

Сколько туч на небе сегодня — столько дождливых дней будет в июне.

Если поют соловьи, урожай будет богатым.

Если прилетели стрижи и ласточки, стоит ждать потепления.

Кто родился 27 мая

Айседора Дункан (1877-1927)

Основоположница свободного танца Айседора Дункан родилась 27 мая (по некоторым данным, 26 мая) 1877 года. Всемирную известность она обрела благодаря своеобразной манере танца босиком с чертами древнегреческой пластики.

В России Айседора Дункан известна как жена и муза Сергея Есенина. Отношениям не помешали ни языковой барьер (Айседора почти не говорила по-русски), ни разница в возрасте — на момент знакомства Есенину было 27, а Дункан — 43. Правда, брак с поэтом продлился всего два года.

Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Александр Башлачев — советский рок-музыкант и поэт. В годы обучения на факультете журналистики в Уральском госуниверситете он начал писать песни для местных рок-групп, а потом — и для себя. С начала 1980-х Башлачев выступал со своими песнями в Москве, Петербурге и других советских городах.

За недолгую жизнь Башлачев написал порядка 60 песен-баллад, самые известные из них — «Ванюша», «Время колокольчиков», «Влажный блеск наших глаз», «Егоркина былина».

Кто еще родился 27 мая