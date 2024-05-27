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03:38, 27 мая 2024Культура

Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили при попытке ограбления

Актера из «Мира Дикого Запада» Джонни Уэктора застрелили при попытке ограбления
Джонни Уэктор

Джонни Уэктор. Фото: Birdie Thompson Source / Global Look Press

Актера из сериала «Мир Дикого Запада» 37-летнего Джонни Уэктора застрелили при попытке ограбления. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление полиции Лос-Анджелеса.

Уэктора смертельно ранил один из трех грабителей, который пытался извлечь каталитический нейтрализатор из его автомобиля. Когда актер заметил злоумышленников, он попытался остановить их, в ответ грабители открыли огонь. После этого они скрылись с места преступления. В настоящее время их поиски продолжаются.

Уэктор дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены». Актер появлялся в эпизодических ролях в период с 2007 по 2009 год. Также он сыграл в сериалах «Мыслить как преступник», «Пожарная часть 19» и «Сибирь».

Ранее сообщалось, что польский актер Мацей Люсня, исполнивший роль в адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. Согласно имеющейся информации, авария случилась во время поездки актера на съемочную площадку. Ему было 55 лет.

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      Марина Совина
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