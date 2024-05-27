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13:18, 27 мая 2024Путешествия

Автобус с десятками туристов перевернулся неподалеку от каньона в Казахстане

Автобус с туристами перевернулся в Алмаатинской области Казахстана

Кадр: @krisp.tdk

Автобус с десятками туристов перевернулся в Кегенском районе Алмаатинской области на юге Казахстана. Об этом сообщается на официальной странице администрации области в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел утром в понедельник, 27 мая, неподалеку от Чарынского каньона. Автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа и упал на бок. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи.

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Представители администрации заявили, что в машине находились 37 человек. В районные местные больницы доставлены 25 пострадавших, их состояние оценивается как стабильное.

«Все пациенты получили телесные повреждения. Состояние четырех пациентов средней степени тяжести. По предварительным данным, все пассажиры остались в живых», — говорится в сообщении.

Ранее два джипа для сафари с иностранными туристами столкнулись в районе Манавгат турецкой курортной провинции Анталья. В результате ДПТ пострадали 16 человек, в том числе 13 отдыхающих, среди них жители Великобритании и Ирландии.

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      Фариза Бацазова
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