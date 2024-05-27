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19:41, 27 мая 2024Культура

Буланова вспомнила о желавшем ее украсть фанате

Певица Буланова заявила, что в 1996 году неадекватный поклонник хотел ее украсть

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

55-летняя российская певица Татьяна Буланова вспомнила, как однажды навязчивый фанат захотел ее украсть. Об этом она заявила в ходе шоу «Звезды сошлись», слова артистки приводит сайт НТВ.

По словам исполнительницы, впервые она столкнулась с неадекватным поклонником в 1996 году. Он звонил отцу Булановой и обещал украсть артистку. «Потом он привез папку толстенную. Там одним почерком было написано "Я тебя люблю". Переворачиваю лист, а там написано "Я тебя достану"», — поделилась она.

Также она рассказала о случае, когда другой фанат садился у входной двери, после чего кланялся и молился. «У нас стояла камера перед квартирой. Мама рассказывала, что пришел какой-то мужик, снял куртку, разложил перед дверью, и кланяется, молится, кланяется, молится», — сказала певица.

Ранее Татьяна Буланова поделилась, что один из ее мужей был абьюзером. «Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно! Мне тоже было страшно разводиться», — сказала исполнительница, не уточнив имени бывшего супруга.

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