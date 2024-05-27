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12:14, 27 мая 2024Мир

Бывшую правящую партию Польши обвинили в подкупе за счет денег Минюста

Politco: PiS обвиняют в расходовании денег Минюста на политические подкупы

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшую правящую партию Польши «Право и справедливость» (PiS) обвиняют в расходовании денег Минюста, предназначавшихся для компенсаций жертвам преступлений на политические подкупы. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, в рамках ведомства был создан специальный фонд для выплаты средств жертвам. Его бывший директор Томаш Мраз провел пресс-конференцию, утверждая, что фонд распределял деньги на на основе фальшивых конкурсов. Контроль за ними осуществлял экс-глава Минюста Збигнев Зебро, возглавлявший союзную PiS партию католических националистов «Суверенная Польша».

«Большинство конкурсов, проводимых Фондом справедливости, были проведены неправомерно, а главным лицом, принимающим решения, был Зиобро (...) Политиками «Суверенной Польши» были установлены ограничения на средства Фонда справедливости, которые они могли тратить на политические цели», — рассказал Мраз.

В ответ на данные заявления было инициировано расследование против ряда членов бывшего правительства. Как отмечают авторы материала, ситуация может быть использована действующим премьер-министром Дональдом Туском, чтобы его партия «Гражданская платформа» одержала победу на выборах в Европейский парламент (ЕП).

Ранее стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши (NIK) готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

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      Дарья Устьянцева
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