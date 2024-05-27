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09:07, 27 мая 2024Мир

Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

Politico: члены НАТО требуют от Столтенберга ясности о планах поддержки Украины
СюжетПрезидентские выборы в США
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Члены НАТО требуют от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга большей ясности о планах поддержки Украины, и особенно — по части выделения Киеву пакета помощи более чем на 100 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Politico.

«Страны ожидают, что Столтенберг внесет больше ясности [по этим вопросам] во время пражской встречи министров иностранных дел стран НАТО 30-31 мая... Другой чиновник, также из дружественной Украине страны, сказал, что он "не удивится", если цифра в 100 миллиардов евро в конечном итоге будет пересмотрена, но предположил, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву», — говорится в публикации.

Отмечается, что будущая встреча скорее пройдет в консультативном неформальном ключе и «никаких официальных важных решений принято не будет».

Ранее дипломатические источники сообщали, что первоначальный план канцелярии генерального секретаря заключался в том, чтобы союзники по НАТО выделили 100 миллиардов евро в течение пяти лет. Согласно информации от дипломатических источников, эта мера призвана закрепить обязательство Вашингтона по финансовой поддержки Киева в случае, если на следующих президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп.

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      Виктория Кондратьева
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