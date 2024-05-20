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08:25, 20 мая 2024Мир

В США связали ускорение выделения помощи Киеву с возможным возвращением Трампа

FT: G7 нацелены на выделение помощи Украине до возможного возвращения Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Steven HirschPool Reuters

Союзники Вашингтона по G7 («Большая семерка») «с энтузиазмом» относятся к плану США о выделении десятков миллиардов долларов помощи Украине и нацелены на его выполнение до возможного возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

По информации издания, часть стран «Большой семерки» не были согласны с этим планом, но их мнение изменилось «после дипломатического давления со стороны США». Администрация американского лидера Джо Байдена в свою очередь опасается, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост американского президента Белый дом существенно изменит внешнюю политику по отношению к военной и экономической помощи Украине, и подобный план станет не реализуем.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны, который страдает когнитивными нарушениями». По его мнению, Байден находится перед угрозой разрушительной ядерной войны, потому что не в состоянии руководить государством.

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      Виктория Кондратьева
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