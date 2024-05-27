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04:24, 27 мая 2024Мир

Евродепутат напомнил о минимум трех случаях спасения Франции Россией

Евродепутат Жувен: Франция как минимум трижды обязана России своим спасением

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция как минимум трижды обязана своим спасением России. Об этих случаях из истории напомнил евродепутат Эрве Жувен в интервью «Известиям».

«Сначала русский царь сохранил единство Франции после поражений Наполеона, вопреки стараниям Великобритании разделить нашу страну, — рассказал Жувен. — Затем во время наступления русской армии в 1914 году немецкие войска оказались разделены между восточным и западным фронтами. Таким образом, именно действия РФ сделали возможной победу в битве при Марне, остановившей продвижение немецких войск на Париж».

Третье историческое событие, о котором вспомнил евродепутат от Франции — Вторая мировая война. По его словам, как бы ни искажалась история, именно Красная армия приняла на себя основной удар и дала отпор вермахту.

«И именно русский солдат сломал хребет военной машине нацистов. Франция должна об этом помнить», — подчеркнул Эрве Жувен.

Парламентарий выразил надежду, что Франция и Россия смогут возобновить сотрудничество и наладить дипломатические отношения, основанные на богатой совместной истории. «РФ должна оставаться соседом Европейского союза, соседом Франции. О чем, как мне кажется, сейчас не слишком часто говорят», — заключил он.

Ранее Жувен раскрыл последствия передачи прибыли от замороженных российских активов Украине. По его словам, в связи с этой ситуацией США понесут серьезные репутационные риски, поэтому этот прецедент крайне опасен для американской стороны.

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