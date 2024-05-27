Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 27 мая 2024Мир

Евродепутат предрек апокалипсис в случае эскалации украинского конфликта

Евродепутат Жувен: эскалация украинского конфликта приведет к апокалипсису
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Эскалация конфликта на Украине может привести к апокалипсису. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью «Известиям».

Парламентарий заявил, что не поддерживает идею председателя комитета по иностранным делам национального собрания Франции Жана-Луи Бурланжа, заявившего о необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России. По словам Жувена, подобные предложения озвучивают люди, «никогда не бывавшие на войне» и не осознающие возможных последствий.

«Я думаю, что все французы и жители Европы должны осознавать, что сегодня мы шаг за шагом приближаемся к эскалации, которая может привести к апокалипсису», — заявил Жувен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия предложила помочь Армении с ЧС из-за сильных ливней. К каким последствиям привело стихийное бедствие?

      Действующий президент Литвы переизбран на новый срок

      В Израиле рассказали о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

      Мужчина серпом вскрыл живот беременной жене после ссоры из-за пола ребенка

      Названы способы самостоятельно улучшить сексуальную жизнь

      Евродепутат предрек апокалипсис в случае эскалации украинского конфликта

      Во Франции раскрыли последствия передачи российских активов Украине

      Парламент Грузии запустит процедуру преодоления президентского вето

      В США сообщили об ошибках ВСУ

      Евродепутат обвинил США в лицемерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше