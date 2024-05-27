Евродепутат предрек апокалипсис в случае эскалации украинского конфликта

Евродепутат Жувен: эскалация украинского конфликта приведет к апокалипсису

Эскалация конфликта на Украине может привести к апокалипсису. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью «Известиям».

Парламентарий заявил, что не поддерживает идею председателя комитета по иностранным делам национального собрания Франции Жана-Луи Бурланжа, заявившего о необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России. По словам Жувена, подобные предложения озвучивают люди, «никогда не бывавшие на войне» и не осознающие возможных последствий.

«Я думаю, что все французы и жители Европы должны осознавать, что сегодня мы шаг за шагом приближаемся к эскалации, которая может привести к апокалипсису», — заявил Жувен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.