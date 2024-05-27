Евросоюз уличили в невозможности нарастить производство снарядов для Украины

Economist: нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов Киеву

Нехватка взрывчатки мешает Евросоюзу наращивать производство снарядов для поставок Киеву. Об этом сообщает издание Economist.

«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет», — сказано в статье.

ЕС уличили в острой нехватке взрывчатых веществ, что сказывается на производстве снарядов для Украины. Европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство. Также они опасаются того, что из-за недостаточного производства взрывчатки в Евросоюзе Киев не сможет получить нужное количество снарядов.

В статье также указывается, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко снизился. В связи с этим многие европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что программа реформ, предложенная украинскими властями, получила одобрение Евросоюза, что снимает препятствия для предоставления Киеву финансовой помощи в объеме 50 миллиардов евро.

Утверждение Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах при выполнении определенных условий лидеры стран Евросоюза одобрили 1 февраля на саммите в Брюсселе.